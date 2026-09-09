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«Мы заняли здание в центре Минска и подняли над ним бело-красно-белый флаг»

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  • 9.09.2026, 21:37
  • 9,618
«Мы заняли здание в центре Минска и подняли над ним бело-красно-белый флаг»
Фото: из архива движения «Зубр»

(обновлено) Как проходили «выборы» в Беларуси 25 лет назад.

9 сентября 2001 года белорусы вышли на Октябрьскую площадь столицы. Главную роль в организации акции протеста против фальсификации президентских выборов сыграло легендарное движение «Зубр».

О том, как проходили «выборы» 25 лет назад, телеграм-каналу «Баста» рассказал один из участников тех событий.

«Единым кандидатом оппозиции тогда стал Владимир Гончарик – лидер официальных профсоюзов, - говорит бывший активист «Зубра». - Мы понимали, что Лукашенко не побеждает в первом туре, не так давно эту информацию подтвердил Геннадий Коршунов, который тогда работал в Институте социологии Академии Наук. Мы звали людей на Октябрьскую площадь столицы. К сожалению, как и в 2020 году, кандидат в президенты оказался трусливее, чем народ, который за него голосовал. Никакого призыва к протестам от Гончарика так и не прозвучало. Кстати, замначальника его штаба был Александр Добровольский, который с 2020 по сегодняшний день является советником Тихановской.

Тем не менее, 9 сентября в центре Минска собрались тысячи людей. И настроены они были очень решительно.

После короткого и очень эмоционального митинга «зубры» предложили занять Дворец профсоюзов. Мы понимали, что революции не просто нужен штаб – символ протеста, но и место, где можно сравнительно легко защитить людей, перекусить, зарядить звуковую аппаратуру и так далее.

Несмотря на то, что Дворец профсоюзов подчинялся штабу Гончарика, вход в него почему-то был закрыт, а возле него поставили охрану с дубинками.

Сказано – сделано: стекло в дверях выбили, двери открыли, охрану и работников казино, которые были внутри сразу как будто ветром сдуло. Люди вошли в здание, часть участников митинга разошлись по домам с четким заданием – что делать завтра. Ночью над Дворцом профсоюзов подняли большой бело-красно-белый флаг, причем «зубр», который сделал это, находился под прицелом лукашенковских снайперов.

Силовики понимали, что власть диктатора держится на соплях и высказывали нам слова поддержки. Примерно в полночь сотрудники ОМОНа даже сыграли в футбол с «зубрами» на площади. Царило ощущение победы и праздника.

Утром наши активисты и студенты просто перекрыли велосипедным замком вход в БГПУ на площади Независимости. Занятия так и не начались, готовились к забастовке.

Но примерно в 9 утра пришли сразу две новости: «независимые наблюдатели» побоялись называть реальные цифры с участков, а штаб Гончарика признал поражение на «выборах». Для людей в Дворце профсоюзов, для тех, кто был на площади, для студентов и рабочих, готовящихся к забастовке это было просто шоком. Нас предали.

Фото: из архива движения «Зубр»
Фото: из архива движения «Зубр»
Фото: из архива движения «Зубр»
Фото: из архива движения «Зубр»
Фото: из архива движения «Зубр»

В это же время госСМИ заговорили о террористах, которые оспаривают результаты выборов, которые «признал» кандидат от оппозиции. Мы понимали, что в таких условиях удерживать занятый плацдарм уже не имеет смысла. С командиром ОМОНа была достигнута договоренность, что «зубры» выйдут из здания с развернутыми флагами. Договоренности минская милиция тогда выполняла. Ни один участник протестов не был задержан.

«Зубр» продолжил деятельность – уже через несколько месяцев началась полугодовая защита Куропат, которая закончилась серьезными уступками со стороны властей и крупнейшие акции протеста – «Так жить нельзя» и «Народный марш «За лучшую жизнь».

А в 2020 году сотни бывших «зубров» возглавили дворовые группы сопротивления и марши протеста в городах Беларуси.

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