Спецназ ВСУ уничтожил российскую РСЗО «Град»
- 9.09.2026, 16:25
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А также автомобиль и комплект снарядов к реактивной системе.
В сети появилась видеозапись успешного выполнения боевой задачи спецназовцами Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
В ходе разведывательных и специальных операций операторы 3-го отдельного полка ССО выследили позицию вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также зафиксировали рядом легковой автомобиль оккупантов и подготовленный комплект реактивных снарядов.
В результате точного и внезапного удара российская РСЗО вместе с транспортным средством и боекомплектом была полностью уничтожена, что сделало невозможным дальнейшие обстрелы украинских позиций из этого расчета.