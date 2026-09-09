закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Спецназ ВСУ уничтожил российскую РСЗО «Град»

  • 9.09.2026, 16:25
  • 1,060
Спецназ ВСУ уничтожил российскую РСЗО «Град»

А также автомобиль и комплект снарядов к реактивной системе.

В сети появилась видеозапись успешного выполнения боевой задачи спецназовцами Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В ходе разведывательных и специальных операций операторы 3-го отдельного полка ССО выследили позицию вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также зафиксировали рядом легковой автомобиль оккупантов и подготовленный комплект реактивных снарядов.

В результате точного и внезапного удара российская РСЗО вместе с транспортным средством и боекомплектом была полностью уничтожена, что сделало невозможным дальнейшие обстрелы украинских позиций из этого расчета.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар