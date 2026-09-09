Спецназ ВСУ уничтожил российскую РСЗО «Град» 9.09.2026, 16:25

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А также автомобиль и комплект снарядов к реактивной системе.

В сети появилась видеозапись успешного выполнения боевой задачи спецназовцами Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

В ходе разведывательных и специальных операций операторы 3-го отдельного полка ССО выследили позицию вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также зафиксировали рядом легковой автомобиль оккупантов и подготовленный комплект реактивных снарядов.

В результате точного и внезапного удара российская РСЗО вместе с транспортным средством и боекомплектом была полностью уничтожена, что сделало невозможным дальнейшие обстрелы украинских позиций из этого расчета.

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