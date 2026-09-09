WSJ: Пекин переиграл сам себя 9.09.2026, 16:31

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США, Австралия и другие страны стремятся снизить зависимость от Пекина.

Годами Пекин превращал контроль над поставками критически важных минералов в рычаг давления на другие страны. Но похоже, эта стратегия начинает работать против самого Китая. США, Австралия, Япония и другие союзники активно ищут альтернативные цепочки поставок и постепенно избавляются от зависимости от китайского сырья, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Белом доме 24 сентября может стать важной вехой. Действующее торговое соглашение, которое смягчило китайские ограничения на экспорт критических минералов, истекает 10 ноября. Вашингтон вместе с партнерами явно намерен использовать оставшееся время, чтобы найти новые источники сырья и наладить собственную переработку.

«Когда государство использует уязвимое звено в своих интересах, оно получает преимущество в краткосрочной перспективе, но со временем выгода начинает неизбежно сводится на нет», — пишут авторы.

Именно это и происходит сейчас с китайским контролем над рынком критических минералов. Ограничения Пекина вынуждают другие страны искать альтернативы, которые раньше казались слишком дорогими или просто невыгодными.

Запасы сырья растут, покупатели ищут новых поставщиков, компании пересматривают инвестпланы. Параллельно появляются новые проекты добычи и переработки минералов за пределами Китая. «США и их союзники теперь эффективнее координируют усилия, чтобы ослабить контроль Пекина», — отмечают авторы.

Для Китая это оборачивается серьезной стратегической проблемой. Использование своего преимущества как рычага давления подтолкнуло крупнейших покупателей к созданию собственной инфраструктуры — то есть то, что раньше укрепляло позиции Пекина, теперь может ускорить появление конкурирующей системы поставок.

Минеральное преимущество Китая пока остается значительным. Но его способность превращать это преимущество в инструмент давления, судя по всему, постепенно сокращается.

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