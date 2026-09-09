На территории бывшего монастыря в Бресте нашли клад XVII века 1 9.09.2026, 16:42

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Монеты, обнаруженные археологами, чеканили на Брестском монетном дворе

В Бресте во время консервации руин монастыря бернардинок археологи и реставраторы нашли множество ценных исторических артефактов. Об этом сообщили в Брестском горисполкоме

Руины монастыря находятся на территории Волынского укрепления Брестской крепости. С конца весны здесь проводят работы по консервации: укрепляют перекрытия и фундамент, реставрируют стены и полы. Во время работ специалисты находят различные предметы, связанные как со средневековой историей Бреста, так и с Новым временем.

Среди находок особый интерес представляют монеты XVII века, известные как боратинки. Их чеканили на Брестском монетном дворе, который, согласно архивным документам, находился на территории мужского монастыря бернардинцев. Поэтому ученые не исключают, что найденные монеты могут происходить именно с этого монетного двора.

Помимо монет, нашли также фрагменты керамики, в том числе изразцы, а также другие исторические предметы. В одном из помещений на первом этаже реставраторы нашли стеклянные колбы, бутылки и ампулы с прозрачной жидкостью. На экспертизу передали около тысячи разных емкостей. Химики определили, что в них содержались кодеин, морфин и барбитал, которые использовались в медицине, а также камфора, фенол и кофеин.

Сбор артефактов с территории руин продолжается. В будущем здесь планируют создать музейное пространство. Ученые надеются, что находки помогут более подробно изучить эту территорию и станут основой для дальнейших археологических исследований Волынского укрепления.

Монастырский комплекс бернардинцев в Бресте был основан в XVII веке. В разные периоды исторические здания использовались для разных нужд. С начала 1990‑х годов объект не использовался.

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