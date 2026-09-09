Невидимая война против «теневого флота» России 9.09.2026, 16:47

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Запад лишает Россию главного инструмента обхода нефтяных санкций.

Союзники Украины постепенно лишают России возможности использовать так называемый «теневой флот» для обхода санкций и продажи нефти. Эта кампания проходит без громких заявлений, однако уже заставляет Москву менять флаги своих судов и нести дополнительные расходы, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Главная проблема связана с так называемыми «удобными» флагами. Страны вроде Либерии и Панамы десятилетиями регистрировали суда иностранных владельцев, предъявляя к ним сравнительно мало требований. Москва воспользовалась этой системой, чтобы перевозить российскую нефть в обход ограничений.

Судно под иностранным флагом может продавать российскую нефть по рыночной цене, тогда как его владельцы, страховщики и поставщики получают возможность заявлять, что не знали о нарушениях санкций.

Если же такое судно вынуждено перейти под российский флаг, ситуация меняется. На него распространяется международный ценовой потолок для российской нефти, что сокращает доходы Кремля и объем средств, которые могут направляться на войну против Украины.

«Когда корабли вынуждены ходить под российским флагом, они уже не могут так легко обходить установленный потолок цен», — пишут авторы.

Европейский союз уже ввел санкции против 632 судов «теневого флота». Под давлением Брюсселя Камерун исключил из своего реестра 55 танкеров, находившихся под санкциями. Суда также начали снимать с регистрации Коморы, Гамбия и Палау.

Однако полностью перекрыть схему пока не удалось. Под флагом Экваториальной Гвинеи по-прежнему ходят 44 судна «теневого флота», а под флагом Сьерра-Леоне — еще 98. Некоторые страны утверждают, что часть регистраций была проведена мошенниками.

Европейские государства (ужесточают проверки судов https://charter97.org/ru/news/2026/9/4/697276/). Италия и Франция уже останавливают подозрительные корабли для инспекций, а Германия объявила о дополнительном давлении на «теневой флот».

«Украина и ее союзники должны продолжать давление до тех пор, пока каждое судно «теневого флота» не окажется под российским флагом или на металлоломе», — убеждены авторы.

Важную роль должны сыграть также банки и страховые компании, которые могут тщательнее проверять документы судов и их соответствие международным требованиям.

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