Aston Martin выпустил свой первый дорожный мотоцикл
- 9.09.2026, 16:52
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Каждый мотоцикл будет собираться вручную.
Британский производитель Aston Martin впервые представил мотоцикл, на котором можно легально ездить по дорогам общего пользования. Компания выпустит всего 300 экземпляров, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
Ранее две компании уже работали вместе над трековыми мотоциклами AMB 001 и AMB 001 Pro. Однако AMB 002 Roadster стал первой моделью Aston Martin, которую владельцы смогут зарегистрировать, застраховать и использовать на обычных дорогах.
Каждый мотоцикл будет собираться вручную. Первые поставки покупателям запланированы на третий квартал 2027 года.
«Этот проект стал результатом сотрудничества, которое превратилось в прочное партнерство в сфере роскоши», — заявили представители компаний.
AMB 002 Roadster получил новый 1,083-кубовый V-образный двухцилиндровый двигатель мощностью 130 лошадиных сил. Вес мотоцикла составляет около 190 килограммов, а развесовка между передней и задней осями близка к идеальной — 50:50.
Одной из необычных деталей стала сверхлегкая титановая рама весом около пяти килограммов. В передней подвеске используется система с двойными поперечными рычагами вместо традиционной телескопической вилки.
Дизайн мотоцикла получил элементы, напоминающие модели Vanquish, Valkyrie и Valhalla. Авторы публикации считают, что ограниченный тираж и связь с легендарным британским брендом почти гарантируют высокий интерес коллекционеров.
«Первые экземпляры наверняка станут объектом охоты среди владельцев редкой техники», — считают авторы.