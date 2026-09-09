ГУР поразило ракетоноситель «Адмирал Эссен»4
- 9.09.2026, 16:59
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На палубной надстройке корабля возник пожар.
В ночь на 9 сентября Силы обороны поразили ракетоноситель «Адмирал Эссен» во время удара по военно-морской базе России в Новороссийске
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Атаку провел Департамент активных действий ГУР совместно с другими подразделениями Сил обороны.
В результате попаданий на палубной надстройке корабля возник пожар.
Адмирал Эссен — носитель крылатых ракет Калибр, которыми Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате атаки был уничтожен ряд российских судов, в том числе ракетоносители.