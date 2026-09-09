закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР поразило ракетоноситель «Адмирал Эссен»

4
  • 9.09.2026, 16:59
  • 10,462
ГУР поразило ракетоноситель «Адмирал Эссен»
фото: unn.ua

На палубной надстройке корабля возник пожар.

В ночь на 9 сентября Силы обороны поразили ракетоноситель «Адмирал Эссен» во время удара по военно-морской базе России в Новороссийске

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Атаку провел Департамент активных действий ГУР совместно с другими подразделениями Сил обороны.

В результате попаданий на палубной надстройке корабля возник пожар.

Адмирал Эссен — носитель крылатых ракет Калибр, которыми Россия регулярно наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Силы обороны Украины в ночь на среду, 9 сентября, нанесли удар по военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ. В результате атаки был уничтожен ряд российских судов, в том числе ракетоносители.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар