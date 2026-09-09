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В ВСУ появится новая группировка «Центр»: ее возглавит генерал Билецкий

  • 9.09.2026, 17:06
  • 1,804
В ВСУ появится новая группировка «Центр»: ее возглавит генерал Билецкий
Андрей Билецкий

Новая группировка будет отвечать за оборону большей части Донецкой области.

Командующий 3-м армейским корпусом Вооруженных сил Украины Андрей Билецкий возглавит новый временный орган управления в Вооруженных силах Украины — группировку войск «Центр». Об этом заявил заместитель Билецкого Родион Кудряшов в комментарии liga.net.

Новая группировка будет отвечать за оборону большей части Донецкой области. В то же время Билецкий продолжит командовать Третьим армейским корпусом.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Сил обороны в Донецкой области усилят две обновленные группировки, которыми будут командовать Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

По данным источников hromadske в Силах обороны, второе формирование будет называться «Азов».

Ранее в интервью Кудряшов объяснял, почему Зеленский поручил Билецкому и Прокопенко возглавить оборону Донбасса.

«На сегодняшний день полоса ответственности, например, на Донецком направлении, характеризуется однородностью: если рассматривать характер ведения боевых действий, то он плюс-минус одинаков. Поэтому в данном формате удачным решением является подчинение корпусов и воинских частей, выполняющих задачи на этом направлении, именно тем командирам, которые успешно реализуют свой управленческий потенциал. В данном случае речь идет о 1-м корпусе Национальной гвардии "Азов" и 3-м армейском корпусе», — отметил Кудряшов в эфире Radio NV.

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