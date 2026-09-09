В Белоозерске мужчина целился из винтовки в сторону детского садика 5 9.09.2026, 17:17

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иллюстративное фото

До выстрела дело не дошло.

Возле детского сада в Белоозерске задержали 61-летнего мужчину с винтовкой. Очевидец заметил его в припаркованном автомобиле: мужчина держал оружие в руках и целился в сторону дошкольного учреждения. Женщина, проезжавшая мимо, сразу сообщила о подозрительном человеке в милицию.

Однако, как выяснили специалисты Госкомитета судебных экспертиз, стрелять по людям мужчина не собирался.

Правоохранители установили, что винтовка понадобилась пенсионеру из-за кота, который забрался на капот его автомобиля. По словам мужчины, дворовые животные уже неоднократно царапали машину, поэтому он решил припугнуть очередного незваного гостя.

До выстрела дело не дошло — мужчину задержали.

Изъятую винтовку направили на экспертизу. Специалисты установили, что это пневматическое оружие калибра 4,5 мм, конструкция которого была изменена.

После переделки дульная энергия оружия составила 10,5 Дж. Это выше установленного законом порога, после которого пневматическая винтовка подлежит обязательной регистрации. Эксперты также признали оружие пригодным для стрельбы.

Какое наказание грозит владельцу

В Беларуси пневматические винтовки с дульной энергией свыше 7,5 Дж необходимо регистрировать. За нарушение сроков регистрации предусмотрен штраф от 4 до 15 базовых величин — от 180 до 675 рублей.

За незаконное ношение или перевозку такого оружия предусмотрен штраф от 8 до 10 базовых величин — от 360 до 450 рублей. Кроме того, оружие могут конфисковать.

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