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Китай снова отказал Путину по «Силе Сибири — 2»

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  • 9.09.2026, 17:22
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Китай снова отказал Путину по «Силе Сибири — 2»

Пекин хочет цену на газ, сопоставимую с тарифом для населения РФ.

Переговоры между Китаем и Россией о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» зашли в тупик. Об этом близкому к Пекину изданию South China Morning Post сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, стороны не могут преодолеть существенные разногласия в вопросе цены на газ.

«Китай рассчитывает получить цену, сопоставимую с субсидируемым тарифом для населения в России — около $50 за тысячу кубометров, либо как минимум с внутренней ценой для промышленных потребителей — примерно $120–130 за тысячу кубометров», — рассказал один из источников, попросивший сохранить анонимность из-за чувствительности вопроса.

Россия, однако, придерживается другой позиции. По словам собеседника, Москва хочет ориентироваться на цену газа по уже действующему газопроводу «Сила Сибири — 1», которая составляет около $250–260 за тысячу кубометров.

При этом средняя цена российского газа, который Китай сейчас получает по «Силе Сибири — 1», составляет примерно $258 за тысячу кубометров, отметил источник. Для сравнения: до начала войны в Украине цена российского газа для Европы превышала $420 за тысячу кубометров.

«Мне кажется, что “Газпром” и CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация) готовятся начать поставки российского газа в Китай по дальневосточному маршруту и обсуждают проекты по расширению и наращиванию объемов поставок по этому направлению», — заявил второй источник, также пожелавший остаться анонимным.

«То же самое происходит и с “Силой Сибири — 1”: мы видим, что стороны также работают над увеличением физических объемов поставок».

Планируемый газопровод «Сила Сибири — 2» протяженностью около 2600 км должен ежегодно поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа. Маршрут пройдет через Монголию, а газ будет поступать с арктических месторождений Ямала. Предполагается, что новый газопровод станет дополнением к «Силе Сибири — 1» и дальневосточному газовому маршруту между Россией и Китаем.

Источники подтвердили, что стороны приостановили многолетние переговоры по проекту «Силы Сибири — 2» из-за отсутствия прогресса в вопросе цены. Первый меморандум о проекте был подписан еще в 2006 году.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что президент Владимир Путин переименовал газопровод в «Силу Байкала». Дополнительных объяснений по поводу переименования министр не привел.

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