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Сандра Буллок сравнила себя с «оленем в свете фар»

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  • 9.09.2026, 17:23
  • 3,162
Сандра Буллок сравнила себя с «оленем в свете фар»
Сандра Буллок

Актрисе сложно даются выходы на красную дорожку.

Сандра Буллок призналась, что даже после десятилетий в Голливуде чувствует себя неуверенно перед камерами на красной дорожке. Актриса сравнила себя с оленем, попавшим в свет фар, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

«Я всегда паникую на этих мероприятиях. Я как олень в свете фар, потею и стараюсь не корчить глупые рожи», — рассказала Буллок.

Cама публичность для нее всегда была непростой темой. Буллок называет себя очень закрытым человеком и признается, что особенно тяжело ей дается позирование перед фотографами.

Выход на красную дорожку и интервью могут быть самой сложной частью публичной жизни. Однако Буллок уточнила, что интервью как раз не вызывают у нее особых проблем. «С интервью у меня как раз все в порядке. Проблема в позировании», — пошутила она.

Актриса также призналась, что хотела бы обладать уверенностью Зендеи перед камерами, но считает себя полной противоположностью звезды.

Сейчас Буллок вновь оказалась в центре внимания благодаря продвижению фильма «Практическая магия 2». Это ее первое крупное возвращение на красную дорожку после нескольких лет вдали от голливудской суеты.

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