Белорусы на «Burning Man» в США испекли три тысячи порций драников 9.09.2026, 17:31

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фото: lago-verde.ru

Наши соотечественники принимают участие в фестивале второй год.

На дне высохшего древнего озера в штате Невада каждый год вырастает город, который исчезает всего через неделю-две. Это «Burning Man» — событие, которое постоянные участники называют не фестивалем, а экспериментом: здесь создается сообщество, где люди могут радикально самовыражаться. Все пространство создают сами участники, передает «Радыё Свабода».

В этом году Burning Man прошел в сороковой раз. Он длился с 30 августа по 7 сентября и собрал около 70 тысяч человек. Белорусский лагерь работал там уже во второй раз.

«Это большая песочница, куда взрослые приезжают на неделю, чтобы побыть детьми. Они могут делать все, что захотят, и воплощать любые свои фантазии», — так описывает этот феномен белоруска Ирена Раловец.

Наши соотечественники угостили угощали участников фестиваля драниками. Ирена рассказала, что для них в пустыню привезли более 250 килограммов картофеля и 120 литров сметаны. За неделю было приготовлено около трех тысяч порций. По ее оценкам, в пустыню приехало от 300 до 500 белорусов, а общее число участников мероприятия составило около 70 тысяч человек.

«Люди собираются вместе, чтобы сделать что-то для себя, но также и для того, чтобы лагерь как сообщество мог дать что-то другим участникам события», — комментирует Ирена.

Белорусский лагерь «Мара» был организован силами 43 человек, уточнил другой наш соотечественник Валерий Остринский. При этом часть организаторов осталась с прошлых лет, но большинство были новичками.

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