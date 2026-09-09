закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусы на «Burning Man» в США испекли три тысячи порций драников

  • 9.09.2026, 17:31
  • 1,568
Белорусы на «Burning Man» в США испекли три тысячи порций драников
фото: lago-verde.ru

Наши соотечественники принимают участие в фестивале второй год.

На дне высохшего древнего озера в штате Невада каждый год вырастает город, который исчезает всего через неделю-две. Это «Burning Man» — событие, которое постоянные участники называют не фестивалем, а экспериментом: здесь создается сообщество, где люди могут радикально самовыражаться. Все пространство создают сами участники, передает «Радыё Свабода».

В этом году Burning Man прошел в сороковой раз. Он длился с 30 августа по 7 сентября и собрал около 70 тысяч человек. Белорусский лагерь работал там уже во второй раз.

«Это большая песочница, куда взрослые приезжают на неделю, чтобы побыть детьми. Они могут делать все, что захотят, и воплощать любые свои фантазии», — так описывает этот феномен белоруска Ирена Раловец.

Наши соотечественники угостили угощали участников фестиваля драниками. Ирена рассказала, что для них в пустыню привезли более 250 килограммов картофеля и 120 литров сметаны. За неделю было приготовлено около трех тысяч порций. По ее оценкам, в пустыню приехало от 300 до 500 белорусов, а общее число участников мероприятия составило около 70 тысяч человек.

«Люди собираются вместе, чтобы сделать что-то для себя, но также и для того, чтобы лагерь как сообщество мог дать что-то другим участникам события», — комментирует Ирена.

Белорусский лагерь «Мара» был организован силами 43 человек, уточнил другой наш соотечественник Валерий Остринский. При этом часть организаторов осталась с прошлых лет, но большинство были новичками.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар