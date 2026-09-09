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Как Киев справляется с российскими бомбардировками

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  • 9.09.2026, 17:30
  • 1,962
Как Киев справляется с российскими бомбардировками
Фото: CEPA

Люди жалуются, ругаются и шутят, но продолжают работать, учиться и помогать друг другу.

Киев постепенно приспосабливается к жизни под почти непрерывными российскими атаками. Воздушные тревоги длятся по 11 часов в сутки, общественный транспорт останавливается, поезда задерживаются, а люди ищут новые способы добраться домой и продолжать обычную жизнь, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Российские беспилотники появляются над Киевом практически ежедневно. Между волнами дронов следуют ракетные удары, и горожане все чаще сталкиваются с ситуацией, когда одна воздушная тревога заканчивается лишь для того, чтобы вскоре началась следующая.

Во время опасности метро прекращает движение на наземных участках, а поезда не могут пересекать Днепр. Чтобы помочь людям, которые оказались отрезаны от нужной части города, киевляне объединяются в специальные группы и подвозят друг друга на автомобилях.

Из-за работы средств радиоэлектронной борьбы навигационные приложения дают сбои, поэтому некоторые жители вновь пользуются бумажными картами. После российских ударов по инфраструктуре железная дорога меняет правила работы, сокращая время посадки и рассредоточивая пассажиров, чтобы избежать больших скоплений людей.

Школы также вынуждены адаптироваться. Новый учебный год начался под звуки сирен, и часть занятий проходила прямо в укрытиях. Парламент работает по аналогичным правилам: во время тревоги депутаты должны прерывать заседания и уходить в безопасные помещения.

«Это не история о какой-то магической стойкости», — пишут авторы. Киев намеренно пытаются измотать постоянными атаками.

Российские удары наносят ущерб экономике, продовольственной логистике и городской инфраструктуре. Однако власти пытаются изменить правила работы транспорта и бизнеса так, чтобы жизнь города не останавливалась полностью.

«Киев намеренно пытаются измотать, но усталость здесь не превращается в капитуляцию», — считают авторы.

Люди жалуются, ругаются и шутят, но продолжают работать, учиться и помогать друг другу. Киев живет под ежедневной угрозой, приспосабливаясь к новой реальности и отказываясь превращать усталость от войны в поражение.

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