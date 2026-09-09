Одна из крупнейших арабских авиакомпаний отменила рейсы в Россию 1 9.09.2026, 17:43

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Фото: skytraxratings.com

После предупреждения Зеленского.

Авиакомпания Air Arabia, один из крупнейших лоукостеров Ближнего Востока и Африки, начала отменять запланированные на осень рейсы в Россию. Об этом сообщает профильный портал Profi.Travel со ссылкой на представителей российских турагентств.

По словам директора самарского ООО «Авентура» Татьяны Смирновой, официального уведомления от авиакомпании пока не поступало. При этом турагенты уже обнаружили аннулированные бронирования на октябрь.

Отмену рейсов также подтвердил специалист по бронированию билетов и турагент из Екатеринбурга. По его словам, Air Arabia прекратила выполнение перелетов 9 сентября, а официальная рассылка для пассажиров должна поступить в ближайшее время. Аналогичную информацию распространил Telegram-канал Baza.

Как утверждается, приобретенные на октябрь билеты уже отменены, однако пассажиры пока узнают об этом преимущественно после самостоятельного обращения в авиакомпанию. В одном из ответов клиенту сообщили, что «рейсы авиакомпании из регионов России отменены», и предложили оформить полный возврат средств.

В самой Air Arabia подтвердили отмену перелетов и заявили, что пассажирам вернут деньги за приобретенные билеты.

Основанная в 2003 году Air Arabia считается крупнейшим лоукостером на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Авиакомпания выполняет рейсы более чем по 170 направлениям по всему миру.

Отмена российских рейсов произошла вскоре после заявления президента Украины Владимира Зеленского о небезопасности полетов над территорией России. Неделей ранее он призвал авиакомпании и страховые компании учитывать риски при выполнении рейсов в российские аэропорты, прежде всего в Москве, Петербурге и других крупных городах.

По словам Зеленского, действия Киева не направлены против «гражданской авиации как таковой», однако «дроны в небе России будут», и авиаперевозчикам следует учитывать этот фактор.

Ранее о временной отмене рейсов в Москву объявила Air Tanzania. Национальный авиаперевозчик Танзании открыл прямое сообщение с российской столицей только в июле, однако уже в начале сентября приостановил полеты, объяснив решение оценкой рисков безопасности на маршруте.

2 сентября один из самолетов Air Tanzania, следовавший из Занзибара в Москву, был перенаправлен в Петербург после атак украинских беспилотников и временного прекращения работы московских аэропортов. Позднее авиакомпания возобновила полеты в российскую столицу.

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