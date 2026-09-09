ЖКХ назвало новое правило включения отопления 3 9.09.2026, 17:49

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Оно затронет всех белорусов.

В 2026 году в Беларуси изменился порядок определения начала отопительного сезона. Как пишет «Минская правда», коммунальные службы теперь будут учитывать снижение среднесуточной температуры в течение трех дней вместо пяти, как было ранее.

Первый заместитель гендиректора ЖКХ Минской области Светлана Валько напомнила, что решение о начале отопительного сезона принимают местные власти с учетом прогнозов Белгидромета.

При этом сроки подключения тепла по-прежнему зависят от типа объекта.

В первую очередь отопление включают в детских садах, школах, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях, организациях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках и гостиницах. Для этих объектов достаточно, чтобы среднесуточная температура воздуха опустилась ниже +10 градусов в течение трех суток.

В жилых домах и общежитиях, а также в учреждениях образования, за исключением детских садов и школ, театрах и общегородских банях отопление начинают включать при среднесуточной температуре +8 градусов и ниже, которая сохраняется на протяжении трех суток.

Последними к отоплению подключают общественные и административные здания, промышленные предприятия и другие организации. Их подключение проводится по согласованию с энергетиками после жилого фонда.

После официального объявления о начале отопительного сезона коммунальным службам требуется от трех до пяти дней на запуск системы. Как пояснила представитель ЖКХ, это связано с техническими особенностями проведения работ.

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