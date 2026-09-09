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Национальная библиотека выпустила открытку в честь белорусской революционерки

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  • 9.09.2026, 17:51
  • 1,736
Национальная библиотека выпустила открытку в честь белорусской революционерки
Коллаж: budzma.org

Выпуск приурочен к 150-летию со дня ее рождения.

Национальная библиотека Беларуси выпустила открытку, посвященную белорусской писательнице, просветительнице и общественному деятелю начала XX века Цётке (Алоизе Пашкевич), передает «Радыё Рацыя».

Выпуск открытки приурочен к 150-летию со дня рождения писательницы, которое отмечается в этом году. В основе оформления открытки — портрет Цётки работы художника Юрия Ростовцева.

Пашкевич участвовала в руководстве Белорусской социалистической громадой до своего выезда из Российской империи в 1905 году под угрозой ареста, поддерживала связь с литовскими и российскими социал-демократами.

Автор сборников «Хрэст на свабоду» и «Скрыпка беларуская», книг для детей «Першае чытанне для дзетак беларусаў», «Лемантар», «Гасцінец для малых дзяцей». Основные мотивы поэзии Пашкевич — любовь к Родине и природе, нетерпимость к социальному угнетению, служение народу. Одна из зачинателей белорусской психологической прозы.

За стихотворение Алоизы Пашкевич «Соседям в неволе» российская цензура запретила две её книги — сборник «Хрэст на свабоду» и брошюру Иллариона Свентицкого «Возрождение белорусской письменности». «Хрэст на свободу» печатался в униатской типографии под патронажем Андрея Шептицкого.

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