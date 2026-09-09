Украина впервые атаковала арктическую часть Урала

Украина впервые атаковала арктическую часть Урала10
- 9.09.2026, 17:59
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ВСУ поразили крупнейший центр российской газодобычи в 3000 км от границы.
Украинские беспилотники 9 сентября поразили Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры страны. На предприятии вспыхнул пожар.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил полномочный представитель диктатора России в УрФО Артем Жога.
По его словам, в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Согласно предварительным данным, пострадавших нет, персонал был заблаговременно эвакуирован.
Как уточнил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал промышленный объект в Новом Уренгое. По его словам, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.
Видеокадры из Нового Уренгоя публикует телеграм-канал Supernova.
После прилета на заводе начали сбрасывать давление, сообщил канал Exilenova+.
Производитель ударных беспилотников Fire Point заявил, что речь идет о новом рекорде дальности и что цель поразил его аппарат FP-1.
«Друзья, официально поставлен новый рекорд в 3300 километров», - написали в компании.
Новоуренгойский ЗПКТ входит в группу «Газпрома». Здесь готовят к транспортировке нефтегазоконденсатную смесь, а проектная мощность предприятия - около 19,5 млн тонн сырья в год.