Украина впервые атаковала арктическую часть Урала 10 9.09.2026, 17:59

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ВСУ поразили крупнейший центр российской газодобычи в 3000 км от границы.

Украинские беспилотники 9 сентября поразили Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры страны. На предприятии вспыхнул пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил полномочный представитель диктатора России в УрФО Артем Жога.

По его словам, в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Согласно предварительным данным, пострадавших нет, персонал был заблаговременно эвакуирован.

Как уточнил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал промышленный объект в Новом Уренгое. По его словам, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.

Видеокадры из Нового Уренгоя публикует телеграм-канал Supernova.

После прилета на заводе начали сбрасывать давление, сообщил канал Exilenova+.

Производитель ударных беспилотников Fire Point заявил, что речь идет о новом рекорде дальности и что цель поразил его аппарат FP-1.

«Друзья, официально поставлен новый рекорд в 3300 километров», - написали в компании.

Новоуренгойский ЗПКТ входит в группу «Газпрома». Здесь готовят к транспортировке нефтегазоконденсатную смесь, а проектная мощность предприятия - около 19,5 млн тонн сырья в год.

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