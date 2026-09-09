закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина впервые атаковала арктическую часть Урала

10
  • 9.09.2026, 17:59
  • 12,598
Украина впервые атаковала арктическую часть Урала

ВСУ поразили крупнейший центр российской газодобычи в 3000 км от границы.

Украинские беспилотники 9 сентября поразили Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе России. Это один из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры страны. На предприятии вспыхнул пожар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил полномочный представитель диктатора России в УрФО Артем Жога.

По его словам, в результате падения обломков украинского беспилотника произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Согласно предварительным данным, пострадавших нет, персонал был заблаговременно эвакуирован.

Как уточнил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал промышленный объект в Новом Уренгое. По его словам, в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.

Видеокадры из Нового Уренгоя публикует телеграм-канал Supernova.

После прилета на заводе начали сбрасывать давление, сообщил канал Exilenova+.

Производитель ударных беспилотников Fire Point заявил, что речь идет о новом рекорде дальности и что цель поразил его аппарат FP-1.

«Друзья, официально поставлен новый рекорд в 3300 километров», - написали в компании.

Новоуренгойский ЗПКТ входит в группу «Газпрома». Здесь готовят к транспортировке нефтегазоконденсатную смесь, а проектная мощность предприятия - около 19,5 млн тонн сырья в год.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар