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СМИ: Зеленский готовит сенсацию

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  • 9.09.2026, 18:04
  • 18,618
СМИ: Зеленский готовит сенсацию
Владимир Зеленский

Малюк возвращается?

В Украине рассматривают возможность назначения бывшего руководителя СБУ Василия Малюка на должность Генерального прокурора. Об этом сообщает близкий к Офису президента и лично Кириллу Буданову Telegram-канал Ukraine Context.

По информации канала, вопрос пока находится на стадии обсуждения, окончательное решение не принято.

«По нашей информации, сейчас активно рассматривается кандидатура экс-главы СБУ Василия Малюка на должность Генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Согласно статье 131-1 Конституции Украины, кандидатуру Генерального прокурора в Верховную Раду вносит президент Украины.

В случае назначения переход Малюка на пост главы прокуратуры станет заметным кадровым решением в силовом и правоохранительном блоке страны. Бывший руководитель СБУ на протяжении многих лет был связан с работой спецслужбы и проведением ее операций. При этом должность генпрокурора предполагает иные задачи — процессуальное руководство расследованиями, организацию системы государственного обвинения и управление правоохранительной вертикалью в рамках полномочий прокуратуры, отмечает «Диалог».

Сторонники возможного назначения при этом обращают внимание на опыт Малюка в руководстве СБУ и проведении масштабных операций спецслужбы, в том числе на территории России.

Обсуждение его кандидатуры происходит на фоне давления на президента Владимира Зеленского из-за коррупционных скандалов, связанных с представителями украинской власти. По мнению обозревателей, для Офиса президента назначение Малюка может выглядеть как логичный вариант усиления правоохранительного блока.

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