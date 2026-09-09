СМИ: Зеленский готовит сенсацию

СМИ: Зеленский готовит сенсацию10
- 9.09.2026, 18:04
- 18,618
Малюк возвращается?
В Украине рассматривают возможность назначения бывшего руководителя СБУ Василия Малюка на должность Генерального прокурора. Об этом сообщает близкий к Офису президента и лично Кириллу Буданову Telegram-канал Ukraine Context.
По информации канала, вопрос пока находится на стадии обсуждения, окончательное решение не принято.
«По нашей информации, сейчас активно рассматривается кандидатура экс-главы СБУ Василия Малюка на должность Генерального прокурора», — говорится в сообщении.
Согласно статье 131-1 Конституции Украины, кандидатуру Генерального прокурора в Верховную Раду вносит президент Украины.
В случае назначения переход Малюка на пост главы прокуратуры станет заметным кадровым решением в силовом и правоохранительном блоке страны. Бывший руководитель СБУ на протяжении многих лет был связан с работой спецслужбы и проведением ее операций. При этом должность генпрокурора предполагает иные задачи — процессуальное руководство расследованиями, организацию системы государственного обвинения и управление правоохранительной вертикалью в рамках полномочий прокуратуры, отмечает «Диалог».
Сторонники возможного назначения при этом обращают внимание на опыт Малюка в руководстве СБУ и проведении масштабных операций спецслужбы, в том числе на территории России.
Обсуждение его кандидатуры происходит на фоне давления на президента Владимира Зеленского из-за коррупционных скандалов, связанных с представителями украинской власти. По мнению обозревателей, для Офиса президента назначение Малюка может выглядеть как логичный вариант усиления правоохранительного блока.