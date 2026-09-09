Европарламентарии присоединились к призыву выделить 200 млрд евро российских резервов на помощь Украине 9.09.2026, 18:15

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Этот шаг стал бы мощным сигналом Путину.

Депутаты Европейского парламента обратились к лидерам стран ЕС с письмом в поддержку идеи возобновить работу над планом использования замороженных резервов России для финансирования Украины. Чтобы снять возражения Бельгии, которая торпедировала его в декабре 2025 года, парламентарии предлагают перевести российские активы в специально созданную для этого структуру. Сейчас около 180 млрд из замороженных в Европе активов на 200 млрд евро находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, передает The Moscow Times.

В конце августа Швеция, Нидерланды, Испания и Польша обратились к Еврокомиссии с призывом возобновить работу над «репарационным кредитом» Украине за счет российских резервов. Эта инициатива сподвигла депутатку Европарламента от Швеции Карин Карлсбро инициировать письмо от законодательного органа, с которым ознакомилась Kyiv Independent. Обращение четырех стран заставило Карлсбро полагать, что «сейчас у нас есть динамика» в этом вопросе, тогда как «Украине сейчас необходимо существенное долгосрочное финансирование», пояснила она изданию.

Подписавшие обращение 122 депутата призвали срочно использовать 200 млрд евро замороженных активов, чтобы «кардинально изменить возможности Европы по долгосрочному финансированию Украины». Этот шаг стал бы мощным сигналом, дающим понять Владимиру Путину, «что время не на стороне России», говорится в документе.

В нем подчеркивается необходимость использовать активы таким образом, чтобы защититься от рисков судебного преследования и чтобы «Бельгии не пришлось в одиночку нести ответственность за всю Европу»:

«Замороженные российские счета должны быть переведены в новый инструмент ЕС, который выступит в качестве депозитария и примет на себя все юридические обязательства перед Центральным банком России. Переведя эти активы под контроль ЕС, мы коллективно разделим риски. Это устранит огромное препятствие и должно стать нашим первым шагом».

Карлсбро и группа европарламентариев также должны встретиться с Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить судьбу российских активов на 19 млрд евро, замороженных во Франции.

Идею перевести активы в отдельную структуру ЕС также высказал на прошлой неделе министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, это внесло бы в план «совершенно новые элементы», направленные на снижение правовых рисков для Бельгии и Euroclear.

«Мы хотим это обсудить; такой план создает новые условия, при которых ответственность за урегулирование судебных споров с Россией ложится не на Бельгию, а на все 27 стран [ЕС]», – сказал Марченко в интервью Euronews.

Репарационный кредит, который ЕС предлагал в прошлом году, предусматривает, что переданные Украине средства из замороженных резервов могут быть возвращены России только после того, как она выплатит Киеву репарации за ущерб, нанесенный в ходе развязанной ею войны.

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