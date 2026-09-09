закрыть
9 сентября 2026, среда, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске откроют памятник Александру Медведю

7
  • 9.09.2026, 18:21
  • 2,096
В Минске откроют памятник Александру Медведю
Александр Медведь

Церемония будет приурочена ко дню рождения трехкратного олимпийского чемпиона.

16 сентября в Минске торжественно откроют памятник легендарному белорусскому борцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю. Церемония состоится в 12:00 на Восточном кладбище, где похоронен спортсмен, который умер в сентябре 2024 года.

Церемония будет приурочена ко дню рождения Медведя.

В мероприятии примут участие представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Мингорисполкома, Белорусской федерации борьбы, ветераны спорта, коллеги, воспитанники и близкие Медведя.

Александр Медведь — семикратный чемпион мира и один из наиболее известных белорусских спортсменов XX века. Он трижды становился олимпийским чемпионом и стал символом белорусской школы борьбы, хотя сам был родом из города Белая Церковь Киевской области Украины.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигнал услышан
Сигнал услышан Андрей Пионтковский
Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар