В Минске откроют памятник Александру Медведю 7 9.09.2026, 18:21

2,096

Александр Медведь

Церемония будет приурочена ко дню рождения трехкратного олимпийского чемпиона.

16 сентября в Минске торжественно откроют памятник легендарному белорусскому борцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю. Церемония состоится в 12:00 на Восточном кладбище, где похоронен спортсмен, который умер в сентябре 2024 года.

Церемония будет приурочена ко дню рождения Медведя.

В мероприятии примут участие представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Мингорисполкома, Белорусской федерации борьбы, ветераны спорта, коллеги, воспитанники и близкие Медведя.

Александр Медведь — семикратный чемпион мира и один из наиболее известных белорусских спортсменов XX века. Он трижды становился олимпийским чемпионом и стал символом белорусской школы борьбы, хотя сам был родом из города Белая Церковь Киевской области Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com