В Минске откроют памятник Александру Медведю

В Минске откроют памятник Александру Медведю7
- 9.09.2026, 18:21
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Церемония будет приурочена ко дню рождения трехкратного олимпийского чемпиона.
16 сентября в Минске торжественно откроют памятник легендарному белорусскому борцу, трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Медведю. Церемония состоится в 12:00 на Восточном кладбище, где похоронен спортсмен, который умер в сентябре 2024 года.
Церемония будет приурочена ко дню рождения Медведя.
В мероприятии примут участие представители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Мингорисполкома, Белорусской федерации борьбы, ветераны спорта, коллеги, воспитанники и близкие Медведя.
Александр Медведь — семикратный чемпион мира и один из наиболее известных белорусских спортсменов XX века. Он трижды становился олимпийским чемпионом и стал символом белорусской школы борьбы, хотя сам был родом из города Белая Церковь Киевской области Украины.