Михаил Федоров: Мы нашли ключи от россиян 20 Михаил Федоров

9.09.2026, 18:38

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Михаил Федоров

Украина нашла решения, которые позволят победить в войне.

В пятницу вернулись в Киев после командировок. Активно работаем уже над новыми проектами. Хотел бы кратко поделиться результатами. Во-первых, мы встретились со многими донорами, которые потенциально могут профинансировать дальнейшую трансформацию нашей страны, особенно в направлении цифрового государства, искусственного интеллекта, запуска новых продуктов. Украину знают в мире как страну, которая сделала такой большой скачок в направлении диджитализации. И «Дія», и «Мрія», и «Дія.Сіті», и многие другие проекты. И важно использовать мои контакты по всему миру для того, чтобы привлечь дополнительные средства в Украину, чтобы продолжить это делать и масштабировать все, что было до этого, чтобы все не остановилось.

Во-вторых, состоялись крупные встречи с венчурными фондами и Big Tech – компаниями. Я публиковал информацию о Palantir. И нам удалось привлечь ресурсы, которые позволят нам создать в Украине, в Киеве, крупнейший венчурный фонд в сфере Defense Tech, который будет инвестировать в военные стартапы, в уже устоявшиеся компании и искать решения для проблем, которые существуют сегодня и которые будут завтра.

У нас есть три ключевых приоритета. Это сенсоризация, роботизация фронта для того, чтобы защитить жизни наших военных и максимально ускорить роботизацию фронта. Второе направление – это реактивные перехватчики, дешевые ракеты и все остальные средства, позволяющие сбивать реактивные Shahed, ракеты. Мы знаем, с какой угрозой мы сталкиваемся сегодня. Мы знаем, какая угроза сегодня. Только сегодня утром в Киеве в многоэтажку прилетел реактивный Shahed. Задача – ускорить решение этой проблемы.

И третье направление – это направление дешевых ударных ракет, в дальнейшем – с искусственным интеллектом. Нам нужно ответить на все атаки врага и иметь построенную свою систему, которая способна масштабированно реагировать.

Скоро анонсируем этот фонд. Буду приглашать в него как стартапы, так и экспертов для того, чтобы работать в фонде. Также мы запустим аналитический центр. За последние семь-восемь месяцев мы нашли ключи от россиян, как можно найти их уязвимость, как можно их бить, перехватывать инициативу в небе и на земле. И задача – использовать наш опыт на благо нашей страны, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже генерировать решение проактивно, чтобы опередить эти этапы войны и перехватывать инициативу. Поэтому скоро будет анонс на этот счет.

Был на одном из предприятий, производящих роботов. Супер вдохновился. Большое количество проектов появляется в Украине ежедневно, ежемесячно. И моя задача сегодня – найти решения, которые позволят победить в войне за независимость, остановить войну. И сделать это благодаря инновациям, технологиям, асимметрии. То есть, все, что я делал до этого, мы продолжим делать с нашей командой.

Я надеюсь, что это добавит надежды кому-то, у кого надежда есть, или вернет надежду тому, кто ее начинает терять. Все точно будет хорошо. Мы найдем решение на все существующие проблемы, каждый на своем месте, независимо от статуса, где бы мы ни находились.

Мы продолжим бороться.

Михаил Федоров, Telegram

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