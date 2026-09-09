Анджей Почобут посетил в Гродно офис Союза поляков 9.09.2026, 18:49

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Фотофакт.

Бывший политзаключенный Анджей Почобут, который вчера рискнул поехать из Польши в Беларусь, написал в Facebook о том, что увидел в гродненском офисе Союза поляков в Беларуси.

«Сегодня я был в нашем офисе в Гродно. Много эмоций, много рассказов о том, как люди пережили и выдержали волну репрессий в 2021—2023 годах, которая тогда прокатилась по нашей организации.

Фото: facebook.com/andrzej.poczobut.9

Потрясающие истории учительниц о том, как скрывали списки учеников, чтобы не подставить их и родителей под репрессии…. Или слова о том, что никто не был уверен, придут ли дети в школу в сентябре 2021 года или будут бояться.

Фото: facebook.com/andrzej.poczobut.9

Пришли. Только отдельные семьи отказались. Перефразируя известный фильм: «Związek Polaków have a reputation», — написал Анджей Почобут.

Фото: facebook.com/andrzej.poczobut.9

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