Литва вслед за Финляндией готовится отменить запрет на размещение ядерного оружия 9.09.2026, 18:57

Вильнюс сделал шаг к снятию конституционного ограничения на размещение ЯО.

Литва сделала еще один шаг к снятию конституционного ограничения на размещение ядерного оружия на своей территории. В среду эту инициативу, которую между собой еще летом согласовали представленные в парламенте страны партии, одобрил Комитет литовского Сейма по праву и правопорядку (7 голосов за, 2 — против), пишет Delfi. В случае окончательного одобрения этой меры (ее должны вынести на общее голосование в Сейме и на подпись президенту) из Конституции изымут статью 137, предполагающую, что на территории республики нельзя размещать ни оружие массового уничтожения, ни военные базы других государств вне зависимости от запросов коллективной обороны НАТО или угрозы агрессии со стороны РФ.

Проголосовавшие за одобрение проекта члены комитета литовского Сейма заявили, что этот шаг способствовал бы сдерживанию России. Спикер парламента Юозас Олекас подчеркнул, что ограничения на размещение ЯО ставит Литву в слабое положение среди союзников по НАТО. «При согласовании общих планов коллективной обороны и особенно сдерживания Литва выглядит в Альянсе белой вороной, поскольку единственная имеет такое ограничение», — отметил он. Ранее, в июне, парламент Финляндии принял закон, снимающий запрет на ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны для обеспечения национальной обороны. Позже документ подписал президент Александр Стубб.

Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявлял, что снятие запрета укрепит обороноспособность страны и обеспечит возможность полноценного использования механизмов ядерного сдерживания НАТО для защиты государства. В правительстве подчеркивали, что это решение принято на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности в Европе.

Вице-министр юстиции Литвы Мартинас Добровольскис, присутствовавший на заседании, заявил, что Минюст полностью поддерживает инициативу.

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