Российский певец Юрий Лоза: Я привержен теории плоской Земли

Российский певец Юрий Лоза: Я привержен теории плоской Земли23
- 9.09.2026, 19:03
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Скандальный артист-конспиролог сравнил Землю с поездкой на велосипеде.
Российский певец-конспиролог Юрий Лоза вновь выразил сомнение в общепринятой теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Его слова передает 5‑tv.ru.
«Я привержен теории плоской Земли. То есть неподвижная Земля, и вокруг нее ходит Солнце. Поэтому мне все эти изыски ученых, которые мне рассказывают о каких-то вращениях планеты, они мне до лампочки, потому что они могут говорить всё, что угодно», — подчеркнул музыкант.
В качестве аргументов артист привел рассуждения о движении облаков и состоянии атмосферы. Он задался вопросом: если Земля движется со скоростью 107 км/ч, то почему облака, «совершенно с Землей не связанные», перемещаются с аналогичной скоростью и даже могут ее обгонять? По мнению Лозы, это якобы противоречит логике.
Кроме того, певец сравнил вращение планеты с поездкой на велосипеде или мотоцикле. По его словам, при столь высокой скорости атмосфера должна была бы покинуть Землю.
«Они [ученые] просто сказали, что что-то там расходится у них в данных, но они не отрицают обращение Земли. Они говорят, что она продолжает вертеться. Я говорю, что она не вертится», — резюмировал артист.
Как сообщал Charter97.org, ранее Юрий Лоза не поверил в лунную миссию НАСА.
Отметим, Лоза учился на географическом факультете Казахского государственного университета на отделении гидрологии. Арист проучился два года, был комсоргом группы, но оставил учебу ради музыки.