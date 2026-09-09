У некоторых банков Беларуси появились новшества по кредитам на недвижимость 9.09.2026, 19:23

Что изменилось.

У некоторых банков появились новшества по кредитам на недвижимость. Рассказываем, что это за изменения.

«Белинвестбанк» добавил грейс-период (первые 24 месяца) со ставкой 10,9% годовых по кредиту «На финансирование недвижимости». Этот займ можно получить в том числе на жилые дома.

Также этот банк исключил возможность докредитования по 240-му указу для льготников.

До 14,9% годовых (+0,5 процентного пункта) выросла ставка по следующим займам на жилье:

«На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область)»;

«На покупку недвижимости от партнера (Витебская область)»;

«На покупку недвижимости от партнера (Гродненская область)»;

«На покупку недвижимости от партнера (Гомельская область)»;

«На покупку недвижимости от партнера (Брестская область)».

У «Белагропромбанка» также появились обновления по кредитам на недвижимость. Так, ставка на грейс-период по займу «На строительство жилья» упала до 11,5% годовых (-1,4 процентного пункта). По кредитам «На приобретение жилья и незавершенного строения» и «На приобретение жилых помещений онлайн» ставки тоже уменьшились.

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