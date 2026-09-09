У некоторых банков Беларуси появились новшества по кредитам на недвижимость
- 9.09.2026, 19:23
Что изменилось.
У некоторых банков появились новшества по кредитам на недвижимость. Рассказываем, что это за изменения.
«Белинвестбанк» добавил грейс-период (первые 24 месяца) со ставкой 10,9% годовых по кредиту «На финансирование недвижимости». Этот займ можно получить в том числе на жилые дома.
Также этот банк исключил возможность докредитования по 240-му указу для льготников.
До 14,9% годовых (+0,5 процентного пункта) выросла ставка по следующим займам на жилье:
«На покупку недвижимости от партнера (Минск и Минская область)»;
«На покупку недвижимости от партнера (Витебская область)»;
«На покупку недвижимости от партнера (Гродненская область)»;
«На покупку недвижимости от партнера (Гомельская область)»;
«На покупку недвижимости от партнера (Брестская область)».
У «Белагропромбанка» также появились обновления по кредитам на недвижимость. Так, ставка на грейс-период по займу «На строительство жилья» упала до 11,5% годовых (-1,4 процентного пункта). По кредитам «На приобретение жилья и незавершенного строения» и «На приобретение жилых помещений онлайн» ставки тоже уменьшились.