Кадыров призвал чеченцев «укоротить бороды»
- 9.09.2026, 19:31
- 5,114
Глава Чечни также озаботился длиной брюк.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с руководителями силового блока региона призвал мужчин Чечни не превращать ношение длинных бород и укороченных брюк в модную тенденцию. Его слова приводит ТАСС.
Кадыров указал, что большинство из тех, кто носит длинные бороды, не посещают мечети, не ходят на коллективную пятничную молитву, а вместо этого «круглосуточно гуляют по проспектам и бездельничают». Он отметил, что этому начинает подражать молодежь.
«Укоротите бороды и носите их в соответствии с религией», — призвал глава республики.
Кадыров также обратился к женщинам, которые стали перенимать нехарактерный для региона стиль одежды и носить паранджу. Он посоветовал им одеваться в соответствии с исламом, не перенимая арабский стиль.