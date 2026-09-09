Belavia упростила жизнь своим пассажирам 9.09.2026, 19:50

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Теперь не нужно лишний раз обращаться в офис или контакт-центр.

Авиакомпания Belavia ввела полезную функцию для пассажиров, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

Теперь на сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат билета онлайн – без обращения в офис или контакт-центр.

Воспользоваться новой функцией очень просто – достаточно зайти на сайт в раздел «Статус бронирования» и нажать кнопку «Вернуть».

Но есть несколько нюансов. Функция распространяется только для бронирований, в которых билет и дополнительные услуги были оформлены на сайте.

«Если хотя бы одна услуга оформлена другим способом, вернуть билет онлайн не получится», – подчеркнули в компании.

Сумма возврата рассчитывается с учетом условий тарифа, по которому куплен билет. Ознакомиться с ними можно на сайте перевозчика.

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