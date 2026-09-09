Буданов высмеял свой «юбилейный» арест в России 2 9.09.2026, 19:58

2,186

Кирилл Буданов

Россияне заявили, что суд не удовлетворил так «жалобу защиты» руководителя Офиса президента Украины.

Российский суд принял очередное решение по аресту руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Его обвинили в якобы «применении запрещенных методов ведения войны».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова и ТАСС.

«Решения так называемого российского «суда» не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения. Значение имеет лишь моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать дальше так же плодотворно», - заявил руководитель ОП, отметив в сообщении, что этот арест «третий юбилейный».

Отмечается, что московский суд заочно арестовал Кирилла Буданова, которого страна-агрессор обвиняет в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».

РосСМИ пишут, что так называемую «жалобу защиты» Буданова суд не удовлетворил. В то же время, российские пропагандисты не уточнили, кто именно подал эту жалобу и что стало ее основанием.

Это уже третий заочный арест руководителя ОП в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы уже принимал аналогичное решение - тогда против него возбудили дело по статье о «терроризме».

В конце 2023 года Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал Буданова. Тогда в России заявляли о якобы его причастности к более чем 100 атакам беспилотников на территории РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com