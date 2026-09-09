Буданов высмеял свой «юбилейный» арест в России

Буданов высмеял свой «юбилейный» арест в России2
- 9.09.2026, 19:58
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Россияне заявили, что суд не удовлетворил так «жалобу защиты» руководителя Офиса президента Украины.
Российский суд принял очередное решение по аресту руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова. Его обвинили в якобы «применении запрещенных методов ведения войны».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова и ТАСС.
«Решения так называемого российского «суда» не имеют для меня, как и для остального человечества, никакого значения. Значение имеет лишь моя работа, которая заставляет врага паниковать и принимать подобные шедевры абсурда. Считаю такие действия врага своеобразным признанием эффективности. Что ж, планку опускать нельзя, буду работать дальше так же плодотворно», - заявил руководитель ОП, отметив в сообщении, что этот арест «третий юбилейный».
Отмечается, что московский суд заочно арестовал Кирилла Буданова, которого страна-агрессор обвиняет в «применении запрещенных средств и методов ведения войны».
РосСМИ пишут, что так называемую «жалобу защиты» Буданова суд не удовлетворил. В то же время, российские пропагандисты не уточнили, кто именно подал эту жалобу и что стало ее основанием.
Это уже третий заочный арест руководителя ОП в России. В апреле 2023 года Лефортовский суд Москвы уже принимал аналогичное решение - тогда против него возбудили дело по статье о «терроризме».
В конце 2023 года Басманный суд Москвы второй раз заочно арестовал Буданова. Тогда в России заявляли о якобы его причастности к более чем 100 атакам беспилотников на территории РФ.