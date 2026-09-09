Математики вывели «формулу любви» 9.09.2026, 20:07

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У романтических отношений есть порог прочности.

Математики описали романтические отношения как динамическую систему и пришли к выводу, что у любви есть критический порог прочности: если чувства опускаются ниже него, модель предсказывает неизбежное движение к разрыву. Работа опубликована в математическом журнале группы Taylor & Francis.

Идея описывать чувства формулами не нова: еще психолог Джон Готтман применял математический анализ к поведению пар. Новая работа развивает этот подход, рассматривая отношения как систему, которая меняется во времени под действием нескольких сил.

Ученые под руководством профессора Лорана Пюжо-Менжуэ из Университета Лиона включили в модель три главных фактора: взаимное притяжение партнеров, естественное угасание чувств со временем и эмоциональные отклики людей друг на друга. Чтобы описать эту динамику, они позаимствовали идеи из биологии популяций — в частности, уравнения «хищник — жертва» и так называемый эффект Олли, который описывает, что слишком малочисленная популяция обречена на вымирание.

Оказалось, что у отношений действительно существует критический уровень «силы связи». Пока чувства выше него, пара устойчива; как только они падают ниже, математика предсказывает нарастающий спад вплоть до расставания. В будущем, полагают авторы, такие модели можно объединить с искусственным интеллектом и создать системы раннего предупреждения о нестабильности в отношениях.

Впрочем, ученые честно оговариваются: их уравнения выявляют лишь тенденции, а не предсказывают неизбежные исходы, и плохо учитывают культурные и индивидуальные различия между людьми. Речь идет скорее о красивой попытке взглянуть на человеческие чувства через призму математики, чем о готовом «калькуляторе любви». Тем не менее подобные модели, по мнению ученых, помогают понять, почему одни отношения устойчивы к кризисам, а другие рушатся от небольших потрясений, и подчеркивают, что чувства требуют постоянной «подпитки», иначе связь ослабевает сама собой.

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