Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации о победе АдГ

Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации о победе АдГ8
- 9.09.2026, 20:13
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Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной».
Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Мерца.
Представитель канцлера отказался комментировать причину отмены беседы, но отметил, что она не связана с расписанием Мерца.
Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором связал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной» и использовал аббревиатуру MGGA по аналогии со своим фирменным слоганом MAGA («Сделаем Америку снова великой!», англ. — Make America Great Again).
Как сообщило AFP, представитель Мерца отказался комментировать связь между отменой разговора и публикацией Трампа, но отметил, что канцлер неоднократно возражал «в общих чертах» против «вмешательства во внутриполитическую ситуацию или комментирования ее, особенно в отношении выборов».