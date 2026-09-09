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Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации о победе АдГ

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  • 9.09.2026, 20:13
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Мерц отменил разговор с Трампом после его публикации о победе АдГ
Фридрих Мерц

Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной».

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Мерца.

Представитель канцлера отказался комментировать причину отмены беседы, но отметил, что она не связана с расписанием Мерца.

Ранее Трамп опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, в котором связал победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт с недовольством жителей миграционной политикой страны. Президент США назвал ночь после выборов «по-настоящему триумфальной» и использовал аббревиатуру MGGA по аналогии со своим фирменным слоганом MAGA («Сделаем Америку снова великой!», англ. — Make America Great Again).

Как сообщило AFP, представитель Мерца отказался комментировать связь между отменой разговора и публикацией Трампа, но отметил, что канцлер неоднократно возражал «в общих чертах» против «вмешательства во внутриполитическую ситуацию или комментирования ее, особенно в отношении выборов».

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