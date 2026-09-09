«Беларусбанк» анонсировал новшества на октябрь

«Беларусбанк» анонсировал новшества на октябрь2
- 9.09.2026, 20:15
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Они вызвали вопросы у клиентов.
В «Беларусбанке» пояснили, что именно изменится в октябре для его клиентов. Напомним, ранее финансовое учреждение анонсировало новшества по карточкам и мобильному приложению — они вызвали вопросы у людей.
«Беларусбанк» ранее предупредил, что с 1 октября клиенты не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленные на других людей карточки. А если они не удалят их, то с этой даты не смогут пользоваться никаким «пластиком» в M-Belarusbank. «Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет», — поясняли в финансовом учреждении.
9 сентября «Беларусбанк» рассказал подробности:
«С 1 октября мобильное приложение „М-Беларусбанк“ продолжит работать в обычном режиме. Да, с этой даты произойдут некоторые изменения, связанные с работой банковских карточек в приложении. Но мобильное приложение „М-Беларусбанк“ и новый онлайн-банк Belarusbank, который станет ключевым каналом для работы с банковскими продуктами и услугами, продолжают работать в обычном режиме».