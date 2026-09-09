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«Беларусбанк» анонсировал новшества на октябрь

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  • 9.09.2026, 20:15
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«Беларусбанк» анонсировал новшества на октябрь

Они вызвали вопросы у клиентов.

В «Беларусбанке» пояснили, что именно изменится в октябре для его клиентов. Напомним, ранее финансовое учреждение анонсировало новшества по карточкам и мобильному приложению — они вызвали вопросы у людей.

«Беларусбанк» ранее предупредил, что с 1 октября клиенты не смогут в свои аккаунты в мобильном приложении добавлять оформленные на других людей карточки. А если они не удалят их, то с этой даты не смогут пользоваться никаким «пластиком» в M-Belarusbank. «Это было удобно, чтобы помогать родственникам распоряжаться счетом или вести совместный бюджет. Но для предупреждения мошеннических операций такой опции скоро больше не будет», — поясняли в финансовом учреждении.

9 сентября «Беларусбанк» рассказал подробности:

«С 1 октября мобильное приложение „М-Беларусбанк“ продолжит работать в обычном режиме. Да, с этой даты произойдут некоторые изменения, связанные с работой банковских карточек в приложении. Но мобильное приложение „М-Беларусбанк“ и новый онлайн-банк Belarusbank, который станет ключевым каналом для работы с банковскими продуктами и услугами, продолжают работать в обычном режиме».

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