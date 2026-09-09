Компания из США будет производить дальнобойные ракеты в Германии 9.09.2026, 20:30

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Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

В первый год планируется выпустить 1000 ракет, а затем нарастить объемы до 5000.

Американская оборонная корпорация Covenant откроет в Лейпциге производство компонентов дальнобойных ракет. В среду, 9 сентября, компания со штаб-квартирой в Вашингтоне объявила, что инвестирует в «создание долгосрочных производственных мощностей в Саксонии», передает DW.

«В рамках расширения присутствия в Европе» в Германии будут производиться компоненты для «высокоточной ракеты» Anthem, предназначенной для выполнения задач на больших расстояниях. Производственный комплекс в Лейпциге станет "сердцем" компании не только в Германии, но и во всей Европе и будет играть ключевую роль в снабжении европейских вооруженных сил. «Здесь будет много хорошо оплачиваемых и интересных рабочих мест», - обещает гендиректор американской компании Эбигейл Денбург.

При этом Германия будет «крупнейшей производственной площадкой» концерна, за ней следуют заводы в США и Израиле. Производство ракет Anthem будет осуществляться с использованием «независимых цепочек поставок», охватывающих США, Германию и Израиль.

Первую партию из 1000 крылатых ракет Anthem планируется произвести уже в 2027 году, позже производство может быть увеличено до 5000 ракет в год. По данным компании, Anthem отличается высокой точностью и способна нести боеголовку массой 200 килограммов. Дальность полета этой крылатой ракеты, по данным Reuters, составляет более 1500 километров. Ракеты TAURUS, которыми вооружен бундесвер сейчас, имеют дальность около 500 км.

Covenant, по собственным заявлениям, привлекла уже более 250 млн долларов инвестиций. Среди инвесторов оборонной компании - фонд Founders Fund американского миллиардера Питера Тиля, который известен своими либертарианскими и правоконсервативными взглядами, тесными связями с президентом США Дональдом Трампом и критикой либеральных демократий.

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