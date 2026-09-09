Бывшего адвоката Бабарико Дмитрия Лаевского приговорили к трем годам колонии 3 9.09.2026, 20:37

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Юриста осудили по абсурдным обвинениям.

Бывшего адвоката Дмитрия Лаевского, который защищал Виктора Бабарико, 9 сентября приговорили к трем годам лишения свободы. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда, сообщает правозащитный центр «Вясна».

О приговоре правозащитникам рассказал друг и бывший коллега Лаевского Евгений Пыльченко.

Лаевского судили по статье 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности) и статье 369−1 (Дискредитация Республики Беларусь). По информации «Вясны», поводом для обвинений стали интервью, которые он давал различным независимым белорусским медиа.

В 2020—2021 годах Лаевский защищал политика Виктора Бабарико и адвоката Максима Знака.

После вынесения приговора Бабарико в июле 2021 года Лаевского исключили из Минской городской коллегии адвокатов. Сам он тогда написал, что решение приняли «за просьбу об оправдании людей».

Еще раньше, в 2011—2012 годах, Лаевский был защитником правозащитника Алеся Беляцкого. После этого дела он под давлением на несколько лет покинул адвокатуру.

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