Житель Солигорска дал отпор спецназу

Житель Солигорска дал отпор спецназу6
- 9.09.2026, 20:44
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Силовики открыли огонь.
В Солигорске силовики применили оружие против 47-летнего местного жителя, которого подозревают в распространении наркотиков, сообщили в МВД.
Спецназовцы СОБРа задерживали 47-летнего жителя Солигорска, когда тот «оказал активное сопротивление милиционерам, направившись в их сторону с предметом в руках, похожим на нож».
«Для пресечения противоправных действий военнослужащий спецподразделения применил огнестрельное оружие, произведя прицельный выстрел по ногам», — сообщили в МВД.
Солигорчанина подозревают в распространении крупных партий психотропов в области. В МВД отметили, что ранее он судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков.
На месте происшествия мужчине оказали необходимую помощь, после чего его госпитализировали.