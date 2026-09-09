В РФ вспыхнул конфликт между свердловским губернатором и Дерипаской 9.09.2026, 20:49

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Губернатор обвинил компанию «Русал» в попытках оставить Россию без собственного сырья для алюминия.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что «Русал» может оставить Россию без стратегических заводов, необходимых для производства алюминия, и «категорически плохо» относится к их остановке, пишет «Коммерсант». По словам господина Паслера, региональные предприятия обеспечивают около 80% всего производимого в России глинозема — сырья для алюминия. «Не могу допустить закрытия предприятий. Надеюсь на здравый смысл лиц, которые могут принимать решения», — сказал губернатор. Через 15 лет Свердловская область может стать единственным источником алюминия в России, поэтому в условиях санкций производство важно сохранить, считает он. По его словам, заводы имеют стратегическое значение для сырьевой независимости России, передает The Moscow Times.

«Русал», основанный Олегом Дерипаской, хочет законсервировать Североуральский бокситовый рудник (СУБР), Богословский алюминиевый завод (БАЗ) в Краснотурьинске, Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском и Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ) в Ленинградской области. Убытки от переработки сырья на этих предприятиях оцениваются в $400 на каждую тонну алюминия, или примерно в $800 млн в год для «Русала» в целом. В 2025 году ПГЛЗ, Богословский и Уральский заводы произвели 2,1 млн тонн глинозема — около 30,7% от общего выпуска этого сырья компанией.

«Русал» уже сообщил премьеру Михаилу Мишустину о планах консервации части сырьевых мощностей. Главный риск — потенциальные увольнения в моногородах, где находятся предприятия, отмечал собеседник «Коммерсанта». «Русал» просил правительство о господдержке регионов. Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев считает, что «Русал», вероятно, будет покупать сырье на внешних рынках, что выгоднее при текущих низких ценах на глинозем.

По итогам 2025 года «Русал» увеличил выручку на 22,6%, до $14,81 млрд, но получил чистый убыток в размере $455 млн. Чистая прибыль «Русала» за первое полугодие 2026 года составила $419 млн против $87 млн убытка годом ранее.

Компания En+ владеет 56,88% «Русала», где 35% голосующих акций контролирует Дерипаска. «Русал» — крупнейший производитель алюминия вне Китая. В 2025 году на компанию приходилось 5,3% мирового производства алюминия и 4,7% производства глинозема. Ему принадлежит 11 глиноземных заводов в России, Ирландии, Италии, Гвинее и на Ямайке.

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