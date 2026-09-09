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Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

  • 9.09.2026, 21:02
  • 1,438
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Устройства доступны в четырех цветах корпуса.

Компания Apple представила новые модели iPhone — 18 Pro и 18 Pro Max. Устройства доступны в четырех цветах корпуса — традиционных серебристом и черном, а также новых светло-голубом и темно-вишневом.

В устройства установлен новый процессор A20 Pro. Он будет включать шесть ядер — из них два «супер-ядра» и четыре «энергоэффективных ядра». В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max установили улучшенную батарею, которая может держать заряд до 30 часов. При этом с нуля до 50% она будет заряжаться за 15 минут. Устройства будут оснащены камерой на 48 мегапикселей.

Как сообщили на презентации, Siri в операционной системе iOS 27 станет «полноценным ИИ-ассистентом». Среди анонсированных языков — английский, французский, испанский, португальский, японский и корейский. Функция не будет доступна в ЕС и Китае. За версии Pro и Pro Max на 256 ГБ в США будут просить $1199 и $1299.

Презентация стала первым крупным мероприятием Apple под руководством нового главы — Джона Тернуса. 1 сентября он сменил на этом посту Тима Кука, который руководил Apple 15 лет.

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