Дугин нафантазировал взятие Киева «в ближайшие месяцы» 4 9.09.2026, 21:33

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Александр Дугин

Идеолог «русского мира» поделился абсурдным прогнозом.

Идеолог «русского мира» Александр Дугин заявил, якобы Киев будет взят в ближайшие месяцы. Свое мнение он опубликовал в Telegram 9 сентября.

В подробной публикации относительно «прогноза» Дугина на российском пропагандистском телеканале «Царьград» утверждение последнего назвали «совершенно небеспочвенным». Ее автор объяснил это усилением атак на украинскую столицу сразу после отъезда представителей президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, указав при этом, что «в Киеве вообще ситуация аховая».

Канал сослался на комментарий представителя русского подполья Сергея Лебедева российским пропагандистам «РИА Новости». Тот заявил, якобы в в восточной части Киева после последнего обстрела начали «аккуратно вывозить документацию из судов, прокуратуры и других государственных организаций» и что «украинским чиновникам дали указание готовить семьи к эвакуации». Лебедев уточнил, что широко информация об эвакуации не распространяется, чтобы не допустить паники среди населения.

Канал также процитировал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабарова, который в беседе с «Лента.ру» попытался убедить в превосходстве РФ на фронте, которого на деле нет. Он указал, что россияне захватили «очень много», двигаются «успешно» и что появляется «буферная зона в Харьковской, Днепропетровской областях и в других регионах». По словам Джабарова, РФ наращивает усилия, и добавил, что условия страны-агрессора по его мнению «конечно, должны быть жестче. Он предположил, что следующим условием может быть «просто капитуляция» Украины.

«Будут ли брать Киев – неизвестно. Но требования России будут все жестче», – резюмировали пропагандисты.

О новых сроках «взятия» Киеваа кроме как о «за три дня» в начале войны информации не было. Тогда как днем ранее заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса назвал новые сроки России по захвату украинского Донбасса и добавил, что полный захват региона оккупанты переносят уже 15 раз. По его словам, на этот раз Кремль стремится захватить Донбасс до конца 2026 года, а военные просят сместить дедлайн до 31 марта 2027 года.

Американский Институт изучения войны (ISW) в тот же день в своем отчете писал о том, что РФ не в состоянии выполнить свою приоритетную задачу по захвату остальной части Донецкой области до конца текущего года. Аналитики обратили внимание на нынешние низкие темпы продвижения оккупантов на фронте и пришли к выводу, что при таких показателях войска РФ не захватят Донбасс до 2032 года, если им вообще удастся ее захватить.

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