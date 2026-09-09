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Синоптики раскрыли феномен сентября в Беларуси

  • 9.09.2026, 21:46
Синоптики раскрыли феномен сентября в Беларуси

От мороза -8,5°С до жары +35,6°С.

В Белгидромете рассказали Smartpress.by о феномене сентября в Беларуси. За последние три года специалисты зафиксировали три самых теплых первых осенних месяца. Кроме того, за всю историю метеонаблюдений сентябрь удивил как настоящим морозом, так и аномальной жарой.

Самые теплые сентябри в Беларуси: с 2023-го по 2025-й

По словам начальника отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Белгидромета Ольги Баклановой, самый теплый сентябрь, начиная с 1945 года, пришелся на 2024 год.

Среднемесячная температура в Беларуси тогда составила +17,5°С. На втором месте оказался сентябрь 2023 года со средним показателем +16,1°С по стране. Третий самый теплый сентябрь был в 2025 году.

И в 2024-м, и в 2025-м специалисты фиксировали температуру выше +30°С в сентябре. В 2024 году +32°С зарегистрировали днем 1 сентября на станции Октябрь. Это был максимум месяца.

В 2025 году наибольшего значения (+31,2°С) температура воздуха достигла днем 3 сентября на станции Дрогичин. А в начале осени 2023 года “тридцатник” погода не взяла: максимум составил +29,2°С днем 13 сентября на станциях Брест и Пружаны.

Сентябрь в истории: от морозов до жары

«Абсолютный максимум температуры воздуха в сентябре был зарегистрирован 1 сентября 2015 года в Житковичах и составил +35,6°С. Абсолютный минимум (-8,5°С) отмечен 29 сентября 1966 года на метеостанции Полесская», – рассказала нам также Ольга Бакланова.

К слову, в 13:50 9 сентября 2026 года в Гродно зафиксировали +28,9°С, в Бресте – +30,2°С. Тоже нестандартная картина для сентября.

Резкое похолодание в сентябре-2026

Однако дальше республику ждет резкое похолодание. Белгидромет уже объявил оранжевый уровень опасности для Брестской и Гродненской областей. В этих двух регионах дневные максимумы составят +16..+22°С. И это спустя сутки со значениями около +30°С на западе и юго-западе.

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