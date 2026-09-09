Apple показала первый в истории iPhone-«раскладушку» 9.09.2026, 22:02

Фото: AppleTrack

Фотофакт.

Apple на традиционной сентябрьской презентации представила смартфоны iPhone нового поколения. Презентацию впервые провел новый глава корпорации Джон Тернус, вступивший в должность 1 сентября.

Самой ожидаемой новинкой стал складной iPhone Duo с внешним и внутренним дисплеями и корпусом из полированного титана. Это первая модель-раскладушка Apple. Размер внешнего дисплея — 5,4 дюйма, внутреннего — 7,6 дюймов. Использовать устройство можно как открытом, так и в полностью или частично закрытом состоянии. Apple обещает, что дисплей у iPhone Duo практически не будет иметь складки по центру. При этом на двух половинках экрана можно будет открывать два приложения одновременно. Новинка выйдет в двух цветах: серебристом и темно-синем.

iPhone Duo

Фото: Apple

На iPhone Duo установлен процессор A20 Pro и новый модем C2, разработанный Apple. Батарея расположена в обеих половинах устройства и, как обещает Apple, будет держать заряд до 24 часов. Цена новинки составит от 1999 долларов за модель на 256 ГБ.

iPhone Duo в сложенном виде

Фото: Apple

iPhone Duo в режиме Flex на столе

Фото: Apple

Многозадачность на iPhone Duo

Фото: Apple

Все особенности iPhone Duo

Фото: Apple

Также на презентации были представлены смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Они выйдут в четырех цветах: серебристом, черном, голубом и бордовом. Объем памяти на этих устройствах начинается с 256 ГБ, а максимальный достигает 2 ТБ.

В компании анонсировали новую батарею в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, которая держит заряд до 30 часов использования. Сам процесс зарядки станет быстрее — с 0% до 50% телефон будет заряжаться за 15 минут. Также устройства будут оснащены новой камерой с переменной диафрагмой, которая будет делать более качественные снимки в условиях плохого освещения. На снимках появятся скрытые водяные знаки — для того, чтобы можно было отличить реальную фотографию от сгенерированной нейросетью.

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