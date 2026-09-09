Apple показала первый в истории iPhone-«раскладушку»
- 9.09.2026, 22:02
Фотофакт.
Apple на традиционной сентябрьской презентации представила смартфоны iPhone нового поколения. Презентацию впервые провел новый глава корпорации Джон Тернус, вступивший в должность 1 сентября.
Самой ожидаемой новинкой стал складной iPhone Duo с внешним и внутренним дисплеями и корпусом из полированного титана. Это первая модель-раскладушка Apple. Размер внешнего дисплея — 5,4 дюйма, внутреннего — 7,6 дюймов. Использовать устройство можно как открытом, так и в полностью или частично закрытом состоянии. Apple обещает, что дисплей у iPhone Duo практически не будет иметь складки по центру. При этом на двух половинках экрана можно будет открывать два приложения одновременно. Новинка выйдет в двух цветах: серебристом и темно-синем.
На iPhone Duo установлен процессор A20 Pro и новый модем C2, разработанный Apple. Батарея расположена в обеих половинах устройства и, как обещает Apple, будет держать заряд до 24 часов. Цена новинки составит от 1999 долларов за модель на 256 ГБ.
Также на презентации были представлены смартфоны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Они выйдут в четырех цветах: серебристом, черном, голубом и бордовом. Объем памяти на этих устройствах начинается с 256 ГБ, а максимальный достигает 2 ТБ.
В компании анонсировали новую батарею в iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, которая держит заряд до 30 часов использования. Сам процесс зарядки станет быстрее — с 0% до 50% телефон будет заряжаться за 15 минут. Также устройства будут оснащены новой камерой с переменной диафрагмой, которая будет делать более качественные снимки в условиях плохого освещения. На снимках появятся скрытые водяные знаки — для того, чтобы можно было отличить реальную фотографию от сгенерированной нейросетью.