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Вучич распустил парламент Сербии

  • 9.09.2026, 21:52
Вучич распустил парламент Сербии
Александр Вучич

Президент Сербии объяснил свое решение необходимостью дать гражданам определить дальнейший путь страны.

Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске Народной скупщины (парламента) и решение о назначении внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 25 октября 2026 года.

Указом распущен созыв Народной скупщины, избранный в декабре 2023 года. Документы вступают в силу после публикации в официальном вестнике, с этого момента начинается отсчет сроков избирательных действий. Выборы пройдут в соответствии с законом о выборах народных депутатов.

Выступая перед гражданами из здания администрации президента, Вучич сообщил, что принял решение на основании предложения правительства Сербии от 7 сентября. По его словам, парламентские выборы необходимы, чтобы граждане ясно определили направление, в котором страна продолжит развиваться.

«Нам нужны результаты выборов, которые ясно определят и покажут волю граждан: куда, в каком направлении и каким путем идет Сербия», — заявил Вучич.

Говоря о причинах назначения выборов, президент отметил, что последние годы были наполнены внешнеполитическими и внутриполитическими, энергетическими и экономическими вызовами. По его словам, Сербия прошла через трудный период, ведь международный порядок, установленный после Второй мировой войны, практически перестал существовать, а новый стабильный порядок еще не сложился.

«Сегодня у нас войны в регионах по всему миру, даже континентальные войны, которые, безусловно, угрожают нашей стране не только в смысле безопасности, но и в экономическом и политическом плане», — сказал Вучич.

По словам Вучича, последние полтора года Сербия переживала серьезные потрясения, беспорядки и конфликты, которые привели к расколу в обществе. Он счел, что происходившее нельзя объяснять лишь противостоянием местных политических сил. «Не только с примесью, но и со значительным вмешательством иностранных сил у нас были и беспорядки, и столкновения, и конфликты, а сверх того — расколотое общество», — заявил президент.

Он напомнил, что неоднократно предлагал своим политическим оппонентам диалог, считая его лучшим способом разрешения конфликтов, однако ответа так и не получил. «Невозможно разговаривать с тем, против кого ведешь кампанию дегуманизации и о ком говоришь, что он не человек», — отметил Вучич. Именно поэтому, по его словам, выборы должны дать ясный ответ о воле граждан и дальнейшем направлении государственной политики.

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