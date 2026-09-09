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Самолет Зеленского чуть не сбил дрон во время вылета из Молдовы

  • 9.09.2026, 22:08
Самолет Зеленского чуть не сбил дрон во время вылета из Молдовы
Иллюстративное фото: president.gov.ua

Инцидент произошел во время поездки президента Украины в Норвегию.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского оказался под угрозой атаки беспилотника во время вылета из Молдовы.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в комментарии VG.

Глава норвежского правительства рассказал об опасности, с которой столкнулся украинский президент на пути в Осло.

«Его самолет едва не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы. Такова реальность, с которой он столкнулся», - подчеркнул Стере.

Поездка главы государства в Осло началась с участия в официальных траурных мероприятиях. Владимир Зеленский присутствовал на церемонии похорон короля Норвегии Харальда.

Отметим, в Осло состоялась встреча президента Украины с Йонасом Гаром Стере. В ходе переговоров стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, в частности, обеспечение ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Отдельное внимание было уделено энергетическим потребностям Украины. В прошлую зиму Норвегия уже оказала Киеву значительную помощь в энергетической сфере.

В этот раз обсуждались актуальные потребности Украины и возможности Норвегии продолжить поддержку в преддверии нового отопительного сезона.

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