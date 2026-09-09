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«Барселона» с разгромом выиграла первый матч Лиги чемпионов

  • 9.09.2026, 22:18
«Барселона» с разгромом выиграла первый матч Лиги чемпионов

Матч против «Фейеноорда» закончился со счетом 5:1.

«Барселона» обыграла нидерландский «Фейеноорд» со счетом 5:1 в первом матче общего этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей дубль на счету Рафиньи (3-я и 57-я минуты), также отличились Карим Адейеми (22), Ламин Ямаль (77) и Габриэл Жезус (85). У проигравших гол на счету Сема Стейна (82).

Во втором туре «Барселона» 13 октября сыграет с турецким «Галатасараем». «Фейеноорд» 14 октября встретится с итальянским «Комо».

В параллельном матче «Штутгарт» обыграл норвежский «Викинг» со счетом 3:1.

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