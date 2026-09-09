Украинские спецназовцы уничтожили российский модульный бронеавтомобиль «Тайфун»
- 9.09.2026, 22:38
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Его стоимость – $2 млн.
Спецназовцы 3-го отдельного отряда ЦСП «Омега» уничтожили российский модульный бронеавтомобиль «Тайфун» в глубоком тылу противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные беспрепятственно передвигались на бронеавтомобиле по полю, однако украинские спецназовцы обнаружили его и нанесли удар с помощью FPV-дрона.
В результате точного попадания техника была уничтожена вместе с оккупантами, находившимися внутри.
Стоимость уничтоженного «Тайфуна» оценивается примерно в 2 миллиона долларов.