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Такого в польском спорте еще не было: белоруска удивила Польшу и мир

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  • 9.09.2026, 22:54
  • 3,920
Такого в польском спорте еще не было: белоруска удивила Польшу и мир
Карина Козловская
Фото: fakt.pl

Карина Козловская завоевала семь золотых медалей из семи возможных.

Выступлению Карины Козловской поздравления адресовали не только польские, но и представители мирового сообщества стрельбы из лука. Спортсменка LKS Łucznik Żywiec на чемпионате Польши в Белостоке выступила в семи дисциплинах и… в каждой из них завоевала золотую медаль! Подобного достижения за один чемпионат страны первой в истории добилась именно она!

— Что ж, думаю, могу сказать, что сейчас я лучшая в Польше, — скромно улыбается лучница, которая приехала в нашу страну из Беларуси.

фото: fakt.pl

Козловская уже много лет входит в число сильнейших спортсменок страны. На её счету медали и титулы как чемпионатов Польши, так и международных соревнований. Она также является олимпийской спортсменкой: в Токио она представляла Беларусь. Сейчас её главная спортивная цель — снова выступить на Олимпийских играх. Однако на этот раз она хочет выйти на старт уже в качестве представительницы Польши, пишет Fakt.

фото: fakt.pl

Последние дни показывают, что Козловская находится в великолепной форме. Подтверждением этому стал чемпионат Польши в Белостоке, где она практически не оставила соперницам шансов. Четыре золотые медали она завоевала в соревнованиях на отдельных дистанциях. Она была лучшей на 70, 60, 50 и 30 метрах.

Кроме того, она выиграла золото в командном соревновании вместе с Клаудией Плазой, Наталией Лесьняк и Отилией Стшалкой, золото в миксте вместе с Матеушем Мэндшаком, а также главный для неё индивидуальный титул — чемпионки Польши среди взрослых.

Таким образом, всего она завоевала полный комплект из семи золотых медалей, что стало первым подобным достижением в истории Польши!

фото: fakt.pl

— Насколько я знаю, в 2020 году Магдалена Сьмялковская завоевала три золотые медали, но не выиграла на всех дистанциях. Эти медали мы называем «малыми», и они не дают чемпионского титула, однако такие соревнования всегда проводятся между спортсменами — мужчинами и женщинами.

Поэтому могу сказать, что это первый случай в истории Польши, когда одна спортсменка завоевала все семь золотых медалей.

По итогам первого полугодия я занимаю первое место в списке сборной, а во втором полугодии пока показываю лучший результат. Посмотрим, как будет дальше. Но я рада, что мои результаты становятся всё лучше, — говорит спортсменка, которая также представляет InPost Sport Team.

Козловская обращает внимание ещё на один исключительный факт. Нынешний чемпионат стал историческим не только для неё, но и для её клуба.

— В этом году впервые в истории Польши один клуб — Łucznik Żywiec — выиграл все золотые медали во всех дисциплинах чемпионата Польши: в женских и мужских командных соревнованиях, миксте, а также в индивидуальных соревнованиях среди женщин и мужчин.

Какая из медалей для меня самая ценная? Каждая важна для меня, и каждой я горжусь. Однако индивидуальная медаль для меня — главное достижение.

В команде и миксте я чувствовала особенно сильную поддержку со стороны коллег и очень им за это благодарна. Это были соревнования, которые показали: когда мы вместе, мы способны на всё.

Однако путь к этому результату был непростым. Ранее Козловская представляла Беларусь. Но затем она бежала из страны, а после приезда в Польшу ей пришлось совмещать спорт на высшем уровне с работой.

Переломным моментом стала поддержка InPost Sport Team. Рафал Бжоска, владелец InPost, узнал историю спортсменки и принял решение включить её в команду.

Благодаря этому сегодня Козловская может прежде всего сосредоточиться на тренировках, подготовке и спортивных соревнованиях.

— Честно говоря, я не знаю, как выглядели бы моя жизнь и моя карьера, если бы не было InPost, но я уверена, что без этой поддержки не смогла бы показывать такие результаты.

Спорт на таком уровне требует огромной отдачи. Я много тренируюсь, практически всё своё время и энергию посвящаю подготовке, тренировкам и соревнованиям.

Благодаря поддержке InPost я действительно могу сосредоточиться на том, что для меня самое важное: на тренировках, развитии и достижении новых целей, — говорит Козловская.

— Это даёт мне огромный комфорт и ощущение, что я могу полностью посвятить себя спорту, не думая постоянно о том, как совмещать его с другими обязанностями.

Я действительно очень благодарна за эту возможность и за доверие, которое оказал мне InPost.

Эта поддержка имеет для меня огромное значение и является одним из факторов, которые позволяют мне постоянно двигаться вперед и бороться за всё более высокие результаты.

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