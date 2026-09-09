Мартин Херем станет министром обороны Эстонии 9.09.2026, 23:34

Мартин Херем

Ранее он командовал Вооруженными силами страны.

Бывший командующий вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем станет новым министром обороны Эстонии. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Премьер-министр Кристен Михал предложил бывшему командующему силами обороны Эстонии Мартину Херему занять пост нового министра обороны. Херем сообщил, что принимает это предложение», — говорится в сообщении.

Мартин Херем командовал силами обороны Эстонии с 5 декабря 2018 года по 30 июня 2024 года.

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