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Мартин Херем станет министром обороны Эстонии

  • 9.09.2026, 23:34
Мартин Херем станет министром обороны Эстонии
Мартин Херем

Ранее он командовал Вооруженными силами страны.

Бывший командующий вооруженными силами Эстонии генерал Мартин Херем станет новым министром обороны Эстонии. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

«Премьер-министр Кристен Михал предложил бывшему командующему силами обороны Эстонии Мартину Херему занять пост нового министра обороны. Херем сообщил, что принимает это предложение», — говорится в сообщении.

Мартин Херем командовал силами обороны Эстонии с 5 декабря 2018 года по 30 июня 2024 года.

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