В Сочи вспыхнул масштабный пожар после атаки морских дронов 9.09.2026, 23:37

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Видео.

Вечером 9 сентября российский город Сочи атаковали безэкипажные морские катера.

Об этом сообщили местный оперативный штаб и OSINT-каналы Exilenova+ и Ateo.

В результате атаки загорелась набережная; по предварительной информации, пострадал один человек. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее местные российские паблики сообщали о комбинированной атаке на город с использованием морских беспилотников и БПЛА: на видео, опубликованных очевидцами, были слышны звуки взрывов и стрельбы, а также виден масштабный пожар в районе порта.

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