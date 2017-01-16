Brutto едут в тур по Беларуси 4 16.01.2017, 14:30

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ФОТО: CHARTER97.ORG/Иван Межуй

С программой Double Hot музыканты выступят в Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны.

Белорусские поклонники Brutto всегда с нетерпением ждут новостей от группы. В каждом городе Беларуси Сергея Михалка и Ко ждут с концертом, ведь музыкант не выступал на родине целых 5 лет. К радости поклонников сообщаем: Brutto едут в тур по Беларуси с программой Double Hot. Музыканты выступят в Барановичах, Бресте, Гродно, Бобруйске, Солигорске, Витебске и других городах страны. Завершится тур масштабным шоу в «Минск-Арене» 8 марта. Билеты на концерты в городах Беларуси появятся в продаже в ближайшее время, пишет tut.by.

В программу Double Hot вошли лучшие треки Brutto из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Группа прокатилась с Double Hot по городам Украины, Америки и Европы, и, конечно, громко презентовала программу в Гомеле. Уже на родине к Brutto присоединилась знаменитая духовая секция «Ляписов» и, безусловно, звучание группы стало еще громче, сочнее и интереснее. Можно утверждать с уверенностью — музыканты устроят мощное двухчасовое шоу и продемонстрируют отличную форму, а также новое звучание своих бронебойных хитов.

В сентябре проекту Brutto исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года Brutto выпустили 2 студийных альбома — Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов Underdog и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время Brutto были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, «Файне Місто», «Бандерштат», «Схід-Рок», Respublica, Porto Franko Gogol Fest, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

10 февраля — Барановичи.

11 февраля — Брест.

12 февраля — Гродно.

15 февраля — Бобруйск.

16 февраля — Солигорск.

3 марта — Витебск.

8 марта — Минск.

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол — 67 руб.

Стоимость билетов в Минске: от 30 до 60 рублей, фан-зона — 60 рублей, танцпол — 40 рублей. Справки по телефонам: +375 29 763 11 11, +375 29 650 11 33.