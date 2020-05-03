Сим сим, Хартия 97! 3.05.2020, 8:00

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Как поисковик Google помогает обходить блокировку оппозиционного сайта.

Уважаемые друзья!

Белорусские власти в панике. Именно из-за их нелепых распоряжений и преступного бездействия ситуация с эпидемией коронавируса в Беларуси стала критической. Чтобы скрыть правду, Лукашенко и его прихлебатели усилили блокировку Charter97.org, заблокировали несколько «зеркал» сайта и пытаются ограничить доступ к нашей ускоренной и облегченной AMP-версии.

Но их усилия тщетны. Наш сайт по-прежнему остается одним из лидеров белорусского интернета. В апреле, по данным Google Analytics, сайт насчитывал более 3 миллионов уникальных посетителей и около 63 миллионов просмотров новостей.

Огромное вам спасибо за доверие, дорогие читатели!

Мы уже информировали вас о новом эффективном способе обхода блокировки, связанном с использованием новых возможностей поисковой системы Google. В последние дни наши читатели жаловались, что не все предложенные нами ранее поисковые слова помогают выйти на сайт.

В связи с этим мы информируем, что слов или сочетаний слов, помогающих обходить блокировку, может быть неограниченное количество.

На своем смартфоне в адресной строке браузера или в поисковом окне Google вы можете вписать слова, сочетания слов или комбинацию символов, которые помогут вам легко обойти блокировку и выйти на облегченную и высокоскоростную версию нашего сайта (AMP-версию).

Приводим некоторые примеры: хартия гугл, хартия коронавирус, хартия 97 карантин, хартия 2020, charter97 хартия, хартия news, хартия наталья радина, радина 97, хартия витебск (гомель, могилев, бобруйск и т. д.), хартия оппозиция, статкевич хартия, санников хартия, лукашенко преступник, charter97.org go, charter97.org da, charter97.org amp, хартыя па беларуску, хартыя на беларускай мове, вкл хартыя, хартия правду не спрячешь.

Или даже те слова, которые помогали легендарному Али-Бабе попасть в пещеру с сокровищами: сим сим хартия 97. Важны не слова — важно понять принцип поиска. Каждый может придумать и использовать свой «пароль» для выхода на сайт Charter97.org.

Среди ссылок, которые выдаст поисковик, найдите любую, которая ведет на Charter97.org и Charter97.link и возле которой стоит значок в виде молнии.

При нажатии на ссылку с молнией у вас откроется наш сайт и вы сможете читать любую новость. При нажатии на логотип у вас откроется заглавная страница сайта. Это облегченная версия сайта, на которой недоступны комментарии и некоторые рубрики, но зато скорость работы сайта просто фантастическая. Вы всегда сможете читать наши новости и быть в курсе событий.

Те же или другие слова вы можете использовать для обхода блокировки и выхода на наш сайт через звуковой поиск, нажав значок микрофона в адресной строке браузера и произнеся ключевые слова (звуковой поиск можно подключить через настройки телефона).

Напоминаем, что речь идет исключительно о смартфонах.

Поисковик Google делает обход блокировки сайта «Хартия-97» увлекательным и творческим делом.

Просим вас передать информацию об этом способе читать «Хартию-97» вашим близким, друзьям и знакомым, особенно старшего возраста.

Будем вместе и Беларусь станет свободной!

P.S. Вы можете поделиться этим скриншотом со своими друзьями.