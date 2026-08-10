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Россияне вышли на массовый протест в Москве

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  • 10.08.2026, 20:25
  • 39,844
Россияне вышли на массовый протест в Москве

Протестующие собрались у здания Верховного суда.

Около 500 человек собрались у здания Верховного суда России в Москве, где рассматривается иск о снятии партии "Яблоко" с выборов.

Большинство участников – молодые люди. Сторонники партии скандируют ее название, передает Dialog.UA.

Иск против оппозиционной политсилы подала прокремлевская партия «Родина». Ее представители обвиняют «Яблоко» в превышении расходов на предвыборную агитацию и распространении материалов через «иноагентов» и зарубежные соцсети.

Фото: Осторожно, Новости

Позже в ходе заседания представитель «Родины» также заявил о нарушении «Яблоком» авторских прав из-за использования фотографии последствий атомной бомбардировки Хиросимы. При этом сторона обвинения не скрывает: даже не знает, кому принадлежит фотография.

Ситуация привлекла дополнительное внимание на фоне роста интереса к «Яблоку» в Интернете. За последние две недели вовлеченность в публикации о партии, по неофициальным данным независимых источников, выросла в 4,5 раза.

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