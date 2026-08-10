Минчанка: Это нормально – ждать троллейбус 50 минут? 17 10.08.2026, 14:55

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Чтобы проехать 15 минут.

Жительница Минска под ником tatsiana1684 обратилась к Минсктрансу с жалобой на несоблюдение расписания движения общественного транспорта.

«Я живу в Минске, — пишет она. — Сейчас мне хотелось бы обратиться к «Минсктрансу» с вопросом. Нормально, по—вашему, прождать троллейбус прочти 50 минут, чтобы проехать 15 минут от остановки «Ботаническая» до «Карастояновой».

На остановке «Ботаническая» была в 20.31. По расписанию следующий троллейбус №92 — в 20.52. Он не пришел. Пришлось следующего ждать в 21.17. И так интервалы движения немаленькие, но и они не соблюдаются».

Другие пользователи рассказали, что для троллейбусов маршрута №92 опоздание – это норма. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я так прождала два интервала, троллейбус не пришел. Пришлось ехать на другом транспорте с пересадками. Звонила на горячую линию «Минсктранса» — бесполезно.

— Поддерживаю возмущение по поводу расписания транспорта в Минске, и так большие интервалы, много маршрутов поснимали в выходные дни, так, действительно, иногда не приходит транспорт совсем, горит на табло, что будет, но не приходит.

— Я так не могла домой добраться с работы после 21.00 с пакетом в руках, не пришел по расписанию 101, а следующий через 30 минут. Те кто составляет расписание сами на общественном транспорте не ездят.

Для 92 троллейбуса это норма. Я так прождала два интервала, троллейбус не пришел. Пришлось ехать на другом транспорте с пересадками....Звонила на горячую линию минсктранса — бесполезно

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